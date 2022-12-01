Житель Пензенской области забил пенсионерку за бесхозяйственность

01.12.2022 | 07:45

53-летний житель города Белинского стал фигурантом уголовного дела: он обвиняется в смерти 69-летней женщины, которая несколько лет жила в его доме.

По данным следствия, 12 ноября хозяин обвинил жиличку в том, что она не убирается и не готовит еду. Конфликт перешел в рукоприкладство: мужчина не меньше трех раз ударил пенсионерку по голове, а затем они вместе сели выпивать.

Утром ссора разгорелась вновь, и владелец дома опять нанес женщине удар по голове. 14 ноября она скончалась от черепно-мозговой травмы.

Злоумышленника задержали и по решению суда заключили под стражу.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.