Житель Никольска попал в ДТП на угнанном автомобиле

26.11.2022 | 16:30

Брошенный на газоне автомобиль привлек внимание сотрудников полиции Никольска. Иномарка стала участником дорожного происшествия, однако водителя рядом не оказалось. Стражи порядка вышли на хозяйку транспортного средства - местную жительницу. Та пребывала в уверенности, что ее машина находится на месте.

«Гражданка пояснила, что никому ключи не передавала, но они хранились в бардачке. По факту угона она написала заявление в полицию», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Следственно-оперативная группа установила, что иномаркой завладел знакомый потерпевшей - ранее судимый мужчина 1991 года рождения. Он был задержан и сознался, что угнал машину подруги.

«За данное преступление злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - уточнила Ольга Евдокимова.