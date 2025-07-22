Житель Каменского района протрезвел и расстался с угнанной машиной

22.07.2025 | 09:56

В Мокшанском районе 23-летний мужчина угнал автомобиль Hyundai, но быстро раскаялся в содеянном.

О пропаже иномарки заявил ее владелец, 29-летний местный житель. Машина была припаркована рядом с его домом.

Полицейские начали расследование, опросили возможных свидетелей преступления и вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался молодой житель Каменского района.

Мужчина во всем признался. Он рассказал полиции, что трудится на одном из предприятий в Мокшанском районе, в день преступления прибыл на работу в ночную смену, но к ней его не допустили из-за состояния алкогольного опьянения.

Тогда мужчина решил пешком вернуться домой. По дороге в одном из сел он заметил припаркованный автомобиль. Дверь машины была не заперта, кроме того, владелец оставил ключ в салоне.

Мужчина сел за руль, завел двигатель и поехал домой. Но через некоторое время он протрезвел, осознал, что совершил преступление, остановился и, бросив машину на обочине, продолжил свой путь пешком.

«Уже утром он был задержан сотрудниками полиции по месту жительства», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчину обвинили в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.