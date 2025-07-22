Криминал

Житель Каменского района протрезвел и расстался с угнанной машиной

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В Мокшанском районе 23-летний мужчина угнал автомобиль Hyundai, но быстро раскаялся в содеянном.

О пропаже иномарки заявил ее владелец, 29-летний местный житель. Машина была припаркована рядом с его домом.

Житель Каменского района протрезвел и расстался с угнанной машиной

Полицейские начали расследование, опросили возможных свидетелей преступления и вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался молодой житель Каменского района.

Мужчина во всем признался. Он рассказал полиции, что трудится на одном из предприятий в Мокшанском районе, в день преступления прибыл на работу в ночную смену, но к ней его не допустили из-за состояния алкогольного опьянения.

Тогда мужчина решил пешком вернуться домой. По дороге в одном из сел он заметил припаркованный автомобиль. Дверь машины была не заперта, кроме того, владелец оставил ключ в салоне.

Житель Каменского района протрезвел и расстался с угнанной машиной

Мужчина сел за руль, завел двигатель и поехал домой. Но через некоторое время он протрезвел, осознал, что совершил преступление, остановился и, бросив машину на обочине, продолжил свой путь пешком.

Житель Каменского района протрезвел и расстался с угнанной машиной

«Уже утром он был задержан сотрудниками полиции по месту жительства», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчину обвинили в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — фото, видео УМВД
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