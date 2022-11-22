Камешкирец потребовал возврата долга и получил ножом в живот

В Камешкире 47-летнего местного жителя обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанина. Причиной конфликта мужчин стали деньги.
По данным следствия, утром 21 августа камешкирец пришел в гости к 46-летнему приятелю. Встречу сельчане отметили спиртным, во время распития которого поссорились.
Хозяин вспомнил о деньгах, которые друг не спешил возвращать. Обидевшись на требование уплатить долг, гость схватил со стола кухонный нож и ударил им приятеля в живот.
Полученное ранение квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
«Вину в преступлении злоумышленник признал и пояснил, что не хотел причинять вред, просто был несогласен с требованиями друга», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его направили на рассмотрение в суд.
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