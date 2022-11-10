После безвестного исчезновения пензенца возбуждено дело об убийстве

10.11.2022 | 09:09

В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве в связи с безвестным исчезновением Александра Викторовича Борисова.

По данным следствия, 16 мая 2021 года 48-летний Александр Борисов на общественном транспорте доехал до своего дачного участка в СНТ «Романтик» в районе поселка Победа.

20 мая 2021 года он перестал выходить на связь с родственниками. До настоящего времени его местонахождение не известно.

В мае 2022 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту безвестного исчезновения мужчины 1972 года рождения.

Александр Борисов имеет рост 175-180 см, среднее телосложение, коротко стриженые русые с сединой волосы, голубые глаза. На левой щеке у него выпуклая родинка, над левой бровью шрам.

Мужчина был одет в темно-синие шорты и черные сланцы.

«При наличии информации о местонахождении Борисова Александра Викторовича или обстоятельствах его исчезновения просим сообщить в следственное управление по телефону 8 (8412) 63-64-96 или в полицию по телефону 02», - просят жителей региона в Следственном управлении СК России по Пензенской области.