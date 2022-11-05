Криминал

Жителю Пензенской области дали условный срок за четыре преступления

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Суд огласил приговор 26-летнему жителю рабочего поселка Башмаково, признав его виновным в двух кражах, растрате и ложном доносе о преступлении.

27 мая мужчина украл перфоратор из салона автомобиля, принадлежащего организации, в которой работал.

11 июня он попросил у сотрудника казенный триммер якобы для ремонта, однако продал инструмент и таким образом совершил растрату.

Понимая, что за содеянное придется отвечать, молодой человек решил выйти из сложной ситуации нестандартным способом. 16 июня он обратился в полицию с заявлением, что из сарая на его подворье похищен триммер и металлические трубы.

На том череда преступлений не закончилась: 6 июля башмаковец был у друга в бане, увидел на кровати мобильный телефон и украл его.

Нечистого на руку башмаковца приговорили к лишению свободы на 1 год условно с испытательным сроком в 2 года.

Кроме того, по ранее вынесенному приговору присоединено дополнительное наказание - лишение права управлять транспортными средствами сроком на 1 год, 1 месяц и 1 день.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.

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