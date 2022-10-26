Криминал

В Пензенской области браконьер срубил березы на 373 тысячи рублей

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Несколько берез пали от пилы браконьера в Шемышейском лесничестве. Торчащие из земли пеньки вместо росших много лет белоствольных деревьев обнаружили в понедельник, 24 октября, государственные лесные инспекторы.

Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 39,89 куб. м, ущерб, лесному хозяйству оценивается в сумму более 373 тысяч рублей.

Материалы направлены в правоохранительные органы.

Случаи незаконных рубок в регионе не редкость. Так, 20 октября в Малосердобинском районе оказались уничтоженными восемь кленов. Ущерб составил около 100 тыс. рублей. В тот же день личность «черного лесоруба» установили. Им оказался 64-летний житель села Николаевка. За древесиной мужчина далеко не ходил - лесополоса, где он срубил клены, расположена рядом с его домом.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области рассказали, что пенсионер признался в рубке кленов. С него взято обязательство о явке, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

А в пресс-службе Министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области предупредили: «За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей с возмещением причиненного ущерба».

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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