Минлесхоз: Дно пруда у горбольницы расчистили на 90%

05.07.2024 | 18:52

В Пензе завершаются работы по вывозу грунта со дна пруда у городской больницы имени Г. А. Захарьина в Арбекове.

Изъятое оказывается на полигоне ТКО. «За 2021-2024 годы утилизировано 90% донного грунта от общего планируемого объема», - уточнили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Сейчас на объекте рекультивируют нарушенные участки.

Комплекс работ в соответствии с госконтрактом должен быть выполнен до 1 декабря, но ожидается, что все удастся завершить досрочно.

Воду в пруду спустили в августе 2022 года, после этого жители Арбекова и близлежащих районов стали жаловаться на зловоние. В сентябре к расчистке донных отложений и мусора привлекли экскаватор. Работы велись весь 2023 год и продолжились в 2024-м.