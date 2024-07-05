Минлесхоз: Дно пруда у горбольницы расчистили на 90%

В Пензе завершаются работы по вывозу грунта со дна пруда у городской больницы имени Г. А. Захарьина в Арбекове.
Изъятое оказывается на полигоне ТКО. «За 2021-2024 годы утилизировано 90% донного грунта от общего планируемого объема», - уточнили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Сейчас на объекте рекультивируют нарушенные участки.
Комплекс работ в соответствии с госконтрактом должен быть выполнен до 1 декабря, но ожидается, что все удастся завершить досрочно.
Воду в пруду спустили в августе 2022 года, после этого жители Арбекова и близлежащих районов стали жаловаться на зловоние. В сентябре к расчистке донных отложений и мусора привлекли экскаватор. Работы велись весь 2023 год и продолжились в 2024-м.