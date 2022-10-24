Житель Пермского края сыграл на азарте пензячек

24.10.2022 | 15:41

22-летнему жителю Пермского края предстоит ответить за мошенничество, совершенное в Пензе. Жертвами злоумышленника стали две женщины.

Согласно материалам дела, в феврале молодой человек зарегистрировался в Сети и разместил в своем аккаунте объявление о том, что предлагает заработать на спортивных ставках.

Информацию приняли к сведению две пензячки. Они вступили с мужчиной в переписку и перевели ему 3 100 и 7 100 рублей.

Однако аферист и не думал предоставлять услуги по заработку на ставках и присвоил себе средства женщин.

«После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь c потерпевшими. Женщины обратились в полицию», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Личность мошенника установили оперативники. Свою вину он признал.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его направили в суд с утвержденным обвинительным заключением.