Житель Пермского края сыграл на азарте пензячек

22-летнему жителю Пермского края предстоит ответить за мошенничество, совершенное в Пензе. Жертвами злоумышленника стали две женщины.
Согласно материалам дела, в феврале молодой человек зарегистрировался в Сети и разместил в своем аккаунте объявление о том, что предлагает заработать на спортивных ставках.
Информацию приняли к сведению две пензячки. Они вступили с мужчиной в переписку и перевели ему 3 100 и 7 100 рублей.
Однако аферист и не думал предоставлять услуги по заработку на ставках и присвоил себе средства женщин.
«После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь c потерпевшими. Женщины обратились в полицию», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Личность мошенника установили оперативники. Свою вину он признал.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его направили в суд с утвержденным обвинительным заключением.
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