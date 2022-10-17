В Пензе прохожие задержали напавшего на пенсионерку разбойника

17.10.2022 | 16:18

51-летнего пензенца будут судить за разбойное нападение на 71-летнюю женщину возле дома № 155 на улице Суворова.

По версии следствия, днем 3 августа этого года мужчина, будучи пьяным, решил добыть денег преступным путем. Увидев пенсионерку с сумочкой, он подошел к ней и трижды стукнул по лицу.

Злоумышленник вырвал дамский аксессуар, в которой было более 4 000 рублей, но воспользоваться чужими деньгами не успел.

Три приятельницы жертвы громко кричали о помощи, и она пришла в лице двух прохожих. Мужчины обездвижили напавшего и вызвали полицию.

Пензенец признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело и на время следствия заключили под стражу.

Материалы уже переданы на рассмотрение в Ленинский районный суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.