Криминал

72-летняя пензячка и ее подруги дали отпор бродяге-грабителю

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В Пензе бродяга-грабитель потерпел фиаско, напав на женщину 1950 года рождения.

Летним утром пенсионерка и ее подруга сидели на лавочке у подъезда своего дома на улице Суворова. Подошедший к ним незнакомец внезапно ударил пожилую женщину.

Приятельницы испугались, схватили свои вещи и побежали в подъезд, однако открыть дверь не успели. Мужчина снова ударил пензячку и попытался выхватить у нее сумку, где лежали около 5 тысяч рублей и смартфон.

Пожилая женщина намертво вцепилась в ручки. В упорной борьбе грабитель и жертва упали на землю. Лежа на асфальте, мужчина продолжал вырывать сумку, но на помощь подоспела подруга пенсионерки, помогавшая ей удержать имущество.

В следующий момент к ним подбежала соседка и стала мешать злоумышленнику подняться на ноги. Все трое громко кричали о помощи, и она пришла в лице двух прохожих. Мужчины обездвижили напавшего и вызвали полицию.

Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали агрессора. Им оказался 51-летний бродяга, который уже был судим.

Рецидивист отказался давать показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Уголовнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

кукушонок поехал

Гость||

Женщины молодцы!

Гость||

Полная чушь. Вы бы для начала с жильцами пообщались.

Гость||

У большинства бомжей есть всегда с собой ножи- где службы, которые должны охранять граждан ?

Гость||

Гость писал(а):

> Полная чушь. Вы бы для начала с жильцами пообщались.

Ну и расскажите , что было в реальности ?

Гость||

В реальности бабки на него напали первыми?

Имя: Гость
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