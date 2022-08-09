72-летняя пензячка и ее подруги дали отпор бродяге-грабителю

09.08.2022 | 12:42

В Пензе бродяга-грабитель потерпел фиаско, напав на женщину 1950 года рождения.

Летним утром пенсионерка и ее подруга сидели на лавочке у подъезда своего дома на улице Суворова. Подошедший к ним незнакомец внезапно ударил пожилую женщину.

Приятельницы испугались, схватили свои вещи и побежали в подъезд, однако открыть дверь не успели. Мужчина снова ударил пензячку и попытался выхватить у нее сумку, где лежали около 5 тысяч рублей и смартфон.

Пожилая женщина намертво вцепилась в ручки. В упорной борьбе грабитель и жертва упали на землю. Лежа на асфальте, мужчина продолжал вырывать сумку, но на помощь подоспела подруга пенсионерки, помогавшая ей удержать имущество.

В следующий момент к ним подбежала соседка и стала мешать злоумышленнику подняться на ноги. Все трое громко кричали о помощи, и она пришла в лице двух прохожих. Мужчины обездвижили напавшего и вызвали полицию.

Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали агрессора. Им оказался 51-летний бродяга, который уже был судим.

Рецидивист отказался давать показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Уголовнику грозит до 7 лет лишения свободы.