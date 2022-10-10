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Криминал

Участница смертельного ДТП под Сердобском села за руль без прав

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34-летняя участница смертельного ДТП в Сердобском районе, в котором погиб 3-летний ребенок, не имела водительских прав.

Авария произошла вечером 8 октября на дороге Сердобск - Беково. Женщина управляла Renault Duster и двигалась в сторону Сердобска. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой-Приорой» с 28-летней автолюбительницей за рулем.

Трехлетний пассажир «Приоры» получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадали водитель и находившийся в салоне мальчик 2019 года рождения. Медики госпитализировали их.

Автолюбительница, управлявшая Renault Duster, с места аварии скрылась.

9 октября ее местонахождение удалось установить, возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами), сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения нарушительнице. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначен ряд судебных экспертиз.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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