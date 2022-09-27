Криминал

В Пензе грабитель не заметил и выкинул в кусты кошелек с деньгами

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«Средь бела дня, не доходя до дома, у меня из рук вырвали суку, в которой были все документы», - рассказала потерпевшая.

Женщина даже представить не могла, что, отправившись по делам, станет жертвой преступника. Дерзкое ограбление произошло на территории Первомайского района. Злоумышленник выхватил из рук 70-летней пенсионерки сумку и бросился бежать. В кошельке лежали деньги (почти 7 000 рублей) и банковские карты.

Потерпевшая сразу обратилась в полицию и описала приметы нападавшего. Стражи порядка быстро вышли на его след и доставили грабителя в отделение. Им оказался житель Пензенской области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Подозреваемый вину свою признал и в содеянном раскаялся. Со слов задержанного, идя из магазина, он увидел женщину, которая шла навстречу. В этот момент у злоумышленника возник умысел похитить у нее сумку. Впоследствии мужчина выбросил сумку с кошельком в кустах, взяв только 700 рублей. Остальную сумму в спешке он не нашел», - сообщила старший дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.

Сумку уже вернули пострадавшей, а на задержанного возбудили уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила Юлия Карасева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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