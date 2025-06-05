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Ликбез

Где спрятать дома ценности, чтобы их не нашли воры?

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Вопрос от интернет-пользователя

Не хочу покупать сейф для хранения ценностей - думаю, что он явно привлечет внимание воров. Куда можно все спрятать, чтобы не нашли?

Ответ специалиста

Есть множество способов для хранения ценностей дома. Выбор зависит оттого, куда заведет фантазия.

Среди неочевидных мест:

- пакет с наполнителем для кошачьего туалета - положите драгоценности в герметичную упаковку, отправьте на дно пакета, а сверху засыпьте ее содержимым;

- одежда - хорошим выбором станут вещи, которые вы не носите. Можно спрятать украшения в носок обуви, закрепив внутри скотчем, или аккуратно вшить в подкладку куртки, но так, чтобы ничего лишнего не прощупывалось;

- баночки из-под косметических средств или упаковка от мыла тоже не привлекут лишнего внимания;

- потолок - легкие предметы можно спрятать, например, просунув в отверстие для светильника в натяжном потолке;

- входная дверь - мало кто догадается искать драгоценности под обшивкой.

Стоит учесть один важный момент: указанные методы могут сработать, если у воров мало времени. Когда его достаточно, грабителям не составит труда перевернуть все вверх дном.

Однако есть способ перехитрить преступников, дав им то, чего они хотят. Найдите в своем доме место, которое считаете одним из самых очевидных, например шкаф, и установите в нем недорогой сейф. Туда положите небольшую сумму денег. Когда грабители его найдут, появится шанс, что они успокоятся.

По-настоящему крупные суммы лучше хранить на счете в банке.

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