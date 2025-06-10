В Пензе мужчина украл золотое колье со склада маркетплейса

10.06.2025 | 11:44

33-летний житель Пензенского района украл золотые украшения со склада маркетплейса. Теперь он может лишиться свободы.

Действия мужчины попали на записи видеокамер в сортировочном центре. На кадрах пензенец в форме работника рассматривает украшения в упаковке, а затем что-то прячет под стол.

После этого в организации недосчитались золотой цепочки и колье стоимостью около 40 000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Он признал вину, раскаялся и рассказал, что колье подарил неизвестной женщине, а цепочку потерял.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщил начальник отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Николай Кологоров.