В Пензе мужчина украл золотое колье со склада маркетплейса

33-летний житель Пензенского района украл золотые украшения со склада маркетплейса. Теперь он может лишиться свободы.
Действия мужчины попали на записи видеокамер в сортировочном центре. На кадрах пензенец в форме работника рассматривает украшения в упаковке, а затем что-то прячет под стол.
После этого в организации недосчитались золотой цепочки и колье стоимостью около 40 000 рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Он признал вину, раскаялся и рассказал, что колье подарил неизвестной женщине, а цепочку потерял.
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщил начальник отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Николай Кологоров.
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