У жителя Пензенской области изъяли трактор как орудие преступления

01.09.2022 | 10:59

Житель Сосновоборского района предстал перед судом за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

Преступление было совершено в Кададинском лесничестве. Объем древесины составил 96,95 кубометра.

Браконьера нашли. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 1 год 1 месяц условно с полугодовым испытательным сроком. С него взыскан ущерб, нанесенный лесному хозяйству, в сумме около 870 тысяч рублей.

Трактор МТЗ-82, с помощью которого было совершено преступление, по решению суда конфискован в доход государства.

«За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы и штраф до 3 млн руб. с возмещением причиненного ущерба», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Ранее в минлесхозе сообщили, что в Колышлейском районе были уничтожены 105 ясеней и 12 кленов. Ущерб составил более 3,5 млн рублей. Лица, совершившие незаконную рубку, установлены, материалы переданы правоохранителям.