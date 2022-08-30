Пензенец перевел мошенникам более 3 миллионов рублей

30.08.2022 | 19:24

Более трех миллионов рублей перевел мошенникам один из жителей Пензы. Инструкцию по разорению он получил от незнакомца по телефону.

«Звонивший сообщил, что по карте заявителя происходят подозрительные операции. Чтобы их предотвратить, потерпевшему необходимо оформить кредит и перевести все денежные средства на безопасный счет. Для этого нужно было скачать приложение на телефон», - пояснила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Мужчина поверил собеседнику и выполнил все указания. Следуя инструкциям «сотрудника банка», потерпевший в мобильном приложении оформил кредит и перевел на карту злоумышленника сначала более 300 тысяч рублей.

«Позже жителю Пензы вновь позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что на банковском счете заявителя находятся денежные средства, которые также нужно перевести на безопасный счет. Потерпевший снял в банке все свои сбережения и перевел их на мошеннический счет», - рассказала Елена Селезнева.

Что его обманывали, пензенец понял слишком поздно. Пришлось обращаться с заявлением в полицию. Подозреваемых в совершении преступления устанавливают.