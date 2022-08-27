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Криминал

Аферист оставил пензенскую кошку без «жениха», а ее хозяина - без денег

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В Пензе владелец кошки стал жертвой мошенника. Мужчина решил, что его любимице пора завести потомство. Среди местных котов подходящей пары не оказалось, однако «жених» нашелся в городе Жигулевске Самарской области.

Пензенец задумался о том, как отправить кошку на вязку, и поделился проблемой со знакомой. Та нашла на сайте BlaBlaСar объявление о перевозке животных. Хозяин кошки связался с его подателем, но тот объяснил, что Пенза не входит в его маршрут передвижения, и дал номер другого водителя.

«Позвонив по данному абонентскому номеру, гражданин договорился с неизвестным лицом о перевозке своей кошки и получил ссылку для оформления сделки. Перейдя по ней, мужчина ввел реквизиты банковской карты и код подтверждения из СМС-сообщения», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

После этого с банковского счета мужчины исчезло более 35 тысяч рублей, а водитель перестал выходить на связь.

Владелец кошки обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают злоумышленника, которому грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

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Источник — фото pixabay.com
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