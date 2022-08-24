В Пензенской области фиктивный сторож детсада получил миллион

24.08.2022 | 10:48

44-летняя жительница Башмаковского района стала фигуранткой уголовного дела. Ей инкриминируется мошенничество с использованием своего служебного положения.

Злоумышленница решила по-своему распорядиться бюджетными деньгами, которые отдел образования выделил на зарплату сотрудникам детсада «Березка» в селе Никульевка.

«Она фиктивно трудоустроила своего мужа на должность сторожа ночной смены. Обязанностей по охране учреждения мужчина не исполнял, однако получал заработную плату. В результате ее противоправных деяний отделу образования причинен ущерб - более 1 млн рублей», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, имеющие значение для расследования уголовного дела.