В Пензенской области мужчина лишился жизни из-за нецензурщины

20.08.2022 | 10:08

48-летний житель Нижнеломовского района обвиняется в совершении тяжкого преступления.

По данным следствия, два односельчанина встретились на улице, и один из них, 47-летний, нецензурно обругал другого. Тот счел себя оскорбленным и через несколько дней, в начале августа, решил выяснить отношения.

Приняв дозу алкоголя, он пришел к обидчику домой, когда тот спал. Гость разбудил хозяина и начал высказывать претензии, а затем стал бить его кулаками и ногами по голове и телу.

Избитый мужчина скончался 11 августа от травмы живота с повреждением внутренних органов. Его односельчанина задержали и взяли под стражу, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности.

«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.