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Криминал

В Пензе с женщины сняли золотые украшения на 140 000 в подъезде дома

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30-летнего жителя Пензы, уже знакомого с местами лишения свободы, вновь ждет скамья подсудимых. Мужчина обвиняется в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

19 апреля 2021 года пьяный пензенец стоял у бара на улице Ленина, и ему на глаза попалась проходившая мимо женщина в золотых украшениях. Тут же в его голове созрел криминальный план обогащения.

Он незаметно дошел за незнакомкой до ее дома и вслед за ней вошел через открытую дверь в подъезд. Догнав женщину на лестничном пролете, он начал бить ее по лицу. Подавив сопротивление, он забрал все имевшиеся ювелирные изделия на сумму более 140 тысяч рублей и скрылся.

Жертва ограбления обратилась в полицию, и стражи порядка установили личность и местонахождение злоумышленника по записям с камер видеонаблюдения. Он признал свою вину.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Мало 7 лет. 15 и лесоповал...

Гость||

Пьяный толстопятый пензюк ограбил дуру в собственном подъезде. Вот и весь сказ.

Гость||

Кушать и выпить сильно хотелось, вот теперь весь сказ.....

Гость||

Трешник дадут,вот тебе мой сказ

Гость||

Что за дура в золотое ходит?

Гость||

Гость писал(a):

Что за дура в золотое ходит?
Что за дурак это пишет? Женщина должна иметь возможность ходить безопасно по улицам в том, что ей нравится. У кого-то отнимают телефоны. Их тоже не носить с собой?

Гость||

140 тысяч полтора года тому (в апреле 2021)в золоте сейчас дороже будут. Только она или полная ДУРА, и деньги для неё... "Насосала..."

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Что за дура в золотое ходит?
Что за дурак

> это пишет? Женщина должна иметь возможность ходить безопасно по улицам в

> том, что ей нравится. У кого-то отнимают телефоны. Их тоже не носить с

> собой?

Телефоны на ушах и грудях не носят...

Гость||

Хорошо что не убил…

Гость||

Гость писал(a):

Что за дурак это пишет? Женщина должна иметь возможность ходить безопасно по улицам в том, что ей нравится. У кого-то отнимают телефоны. Их тоже не носить с собой?
Глуповатое мнение-то...

Телефоны? Зачем носить телефоны в местах где их отымают? Чтобы сделать добро грабителям?

Имя: Гость
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