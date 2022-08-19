В Пензе с женщины сняли золотые украшения на 140 000 в подъезде дома

19.08.2022 | 15:10

30-летнего жителя Пензы, уже знакомого с местами лишения свободы, вновь ждет скамья подсудимых. Мужчина обвиняется в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

19 апреля 2021 года пьяный пензенец стоял у бара на улице Ленина, и ему на глаза попалась проходившая мимо женщина в золотых украшениях. Тут же в его голове созрел криминальный план обогащения.

Он незаметно дошел за незнакомкой до ее дома и вслед за ней вошел через открытую дверь в подъезд. Догнав женщину на лестничном пролете, он начал бить ее по лицу. Подавив сопротивление, он забрал все имевшиеся ювелирные изделия на сумму более 140 тысяч рублей и скрылся.

Жертва ограбления обратилась в полицию, и стражи порядка установили личность и местонахождение злоумышленника по записям с камер видеонаблюдения. Он признал свою вину.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.