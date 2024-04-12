Житель Мордовии ограбил ювелирный магазин и расслабился в Пензе

12.04.2024 | 14:11

В ночь на 2 апреля в одну из пензенских бань нагрянула полиция. Стражи порядка задержали 53-летнего жителя города Ковылкино Республики Мордовия, расслаблявшегося в парной после трудного дела.

Накануне мужчина, не раз судимый за имущественные преступления, нестандартным образом отпраздновал День смеха в родном городе. В обеденное время он зашел в ювелирный магазин на улице Советской и попросил для примерки золотую печатку. Когда продавец выставила на витрину планшет с изделиями, он оттолкнул ее, схватил лоток с 47 золотыми кольцами и убежал.

Сумма ущерба составила 1 млн 328 тыс. рублей.

Задержанный ковылкинец признался, что в тот же день сдал более 30 ювелирных украшений в ломбарды в Рузаевке и Пензе за 180 тысяч рублей. Остальные у него изъяли.

«В настоящий момент злоумышленник доставлен в Мордовию. Решается вопрос о заключении его под стражу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Мордовия.