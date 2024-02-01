Пензячка ограбила магазин с помощью детской коляски

В пензенском магазине детских товаров произошло похищение подгузников.
Сотрудник заметил, что женщина зашла в торговый зал с коляской, положила в нее упаковку памперсов стоимостью около 6 тысяч рублей и направилась к выходу. Он попытался остановить посетительницу, однако ей удалось скрыться.
Директор магазина обратилась в полицию. В магазин прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей, просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили злоумышленницу.
Ей оказалась 29-летняя местная жительница. По ее словам, она пошла на преступление в уверенности, что работник торговой точки не заметит, как она прячет подгузники в детскую коляску.
Теперь пензячка стала фигуранткой уголовного дела о грабеже. Ей грозит лишение свободы на срок до 4 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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