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Криминал

Пензячка ограбила магазин с помощью детской коляски

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В пензенском магазине детских товаров произошло похищение подгузников.

Сотрудник заметил, что женщина зашла в торговый зал с коляской, положила в нее упаковку памперсов стоимостью около 6 тысяч рублей и направилась к выходу. Он попытался остановить посетительницу, однако ей удалось скрыться.

Директор магазина обратилась в полицию. В магазин прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей, просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили злоумышленницу.

Ей оказалась 29-летняя местная жительница. По ее словам, она пошла на преступление в уверенности, что работник торговой точки не заметит, как она прячет подгузники в детскую коляску.

Теперь пензячка стала фигуранткой уголовного дела о грабеже. Ей грозит лишение свободы на срок до 4 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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