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Криминал

Пензенец украл у маленького сына бабушкин подарок

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Юный житель Пензы лишился бабушкиного подарка - золотого крестика - по вине родного отца.

Об этом в полицию заявила мать ребенка. Она рассказала, что накануне оставила сына с его 27-летним отцом, а когда вернулась за ребенком, то обнаружила, что с его шеи пропал крестик стоимостью около 8 000 рублей.

Отец мальчика ранее привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что сдал крестик в ломбард и потратил деньги.

На пензенца возбудили уголовное дело по факту кражи и взяли с него обязательство о явке. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

«Если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе по телефону 02 со стационарного телефона или 102 с мобильного», - напомнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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