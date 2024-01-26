Житель Лопатинского района задержал убегавшего похитителя золота

26.01.2024 | 08:14

31-летний житель Лопатинского района едва не лишил свою подругу ювелирного украшения.

Мужчина пришел в гости к приятельнице. Радушная хозяйка накрыла на стол, и оба сели выпивать. Гость заметил лежащую на комоде массивную золотую цепочку и решил, что ему она нужнее, чем владелице.

«Воспользовавшись отсутствием внимания хозяйки, мужчина забрал цепочку и вышел из квартиры. Женщина сразу заметила пропажу и поняла, что к краже причастен ее знакомый. Она выбежала в коридор и стала кричать ему вслед», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На крики вышел сосед женщины. Он сумел задержать убегавшего вора, а затем вызвал полицию.

Как выяснилось, похититель уже был судим. Теперь на него вновь возбуждено уголовное дело.