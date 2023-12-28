В Пензе задержали мужчину, ограбившего трех женщин

В Пензе 69-летнюю пенсионерку ограбили в подъезде дома. 36-летний мужчина ударил ее по лицу и вырвал из рук пакет с кошельком.
Это произошло в декабре в Ленинском районе. В пакете у женщины было 1 300 рублей, документы, продукты и личные вещи.
«С аналогичными заявлениями в отдел полиции обратились еще две местные жительницы 1971 и 1952 года рождения», - рассказала следователь отдела следственного управления УМВД России по городу Пензе Елена Лескова.
В обоих случаях преступник бил женщин, грабил, а потом убегал.
У 71-летней пенсионерки в сумке лежали две банковские карты, с них было списано более 8 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого и задержали. Он во всем признался.
«Задержанный пояснил, что во дворах он высматривал одиноко идущих женщин с сумками, после чего следовал за ними и совершал преступления», - отметила Елена Лескова.
Похищенные документы мужчина выбросил, а деньги потратил. Также он оставил себе телефон одной из жертв.
Возбуждены уголовные дела. Пензенца заключили под стражу.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀