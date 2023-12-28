В Пензе задержали мужчину, ограбившего трех женщин

28.12.2023 | 09:50

В Пензе 69-летнюю пенсионерку ограбили в подъезде дома. 36-летний мужчина ударил ее по лицу и вырвал из рук пакет с кошельком.

Это произошло в декабре в Ленинском районе. В пакете у женщины было 1 300 рублей, документы, продукты и личные вещи.

«С аналогичными заявлениями в отдел полиции обратились еще две местные жительницы 1971 и 1952 года рождения», - рассказала следователь отдела следственного управления УМВД России по городу Пензе Елена Лескова.

В обоих случаях преступник бил женщин, грабил, а потом убегал.

У 71-летней пенсионерки в сумке лежали две банковские карты, с них было списано более 8 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого и задержали. Он во всем признался.

«Задержанный пояснил, что во дворах он высматривал одиноко идущих женщин с сумками, после чего следовал за ними и совершал преступления», - отметила Елена Лескова.

Похищенные документы мужчина выбросил, а деньги потратил. Также он оставил себе телефон одной из жертв.

Возбуждены уголовные дела. Пензенца заключили под стражу.