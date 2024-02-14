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Криминал

В Пензе грабитель вырвал волосы продавщице, чтобы добраться до пива

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Неоднократной судимый 32-летний житель села Грабово избил продавщицу в Пензе, когда не смог похитить спиртное.

Согласно материалам дела, поздним вечером 27 ноября 2023 года нетрезвый сельчанин проезжал на такси по улице Сумской в Пензе. Увидев торговую точку, где продавалось спиртное, он попросил шофера остановиться.

Денег у мужчины не было, поэтому он решил украсть бутылки. Открыть шкаф не удалось, и разозленный сельчанин стал бить по дверце ногами.

Шум привлек внимание продавщицы, которая находилась в служебном помещении. Открыв окошко продаж, она обратилась к воинственно настроенному посетителю и попросила прекратить ломать оборудование.

Но остановить злоумышленника у женщины не получилось. Тот быстро просунул голову в то же окно, схватил женщину за волосы и вырвал прядь. Агрессор смог пролезть внутрь служебного помещения и набросился на пензячку.

«Он толкнул пытавшуюся оказать ему сопротивление женщину на стул, затем - на пол, где не менее 3 раз ударил ее кулаком по лицу и не менее одного раза - ногой в область левого бедра, причинив физическую боль и страдания», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Взяв со стеллажа упаковку с 12 бутылками пива, злоумышленник ушел. Ущерб, причиненный торговой точке, составил 527 рублей.

Вскоре после грабежа полиция задержала мужчину на улице Аустрина. Сотрудники привезли его в павильон, где все произошло, продавщица опознала нападавшего.

Свою вину сельчанин признал. Он сообщил правоохранителям, что из похищенной упаковки выпил 2 бутылки, а остальные нечаянно уронил и разбил.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.

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