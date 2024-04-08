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Криминал

В Пензе избили и ограбили посетительницу кафе

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43-летняя пензячка вышла с незнакомцами из кафе и была ограблена. Ее избили и сорвали с шеи золотые цепочки.

24 марта горожанка отдыхала в заведении около дома № 55 на Клары Цеткин с подругами и привлекла внимание незнакомцев - 32-летнего мужчины и его 31-летней спутницы. Те заметили украшения из драгметалла и решили ими завладеть.

В Пензе избили и ограбили посетительницу кафе

«Под выдуманным предлогом злоумышленники заманили женщину в безлюдное место, где, причинив телесные повреждения, ограбили ее. Мужчина сорвал с шеи потерпевшей две золотые цепочки (с крестиком и кулоном), после чего злоумышленники скрылись», - рассказала старший следователь отдела по расследованию преступлений СУ УМВД России по г. Пензе Елена Немцева.

В Пензе избили и ограбили посетительницу кафе

Пензячка обратилась в полицию и подробно описала пару. Нападавших нашли. Оба во всем признались и рассказали, что золото сдали в комиссионный магазин, а деньги потратили.

В Пензе избили и ограбили посетительницу кафе

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что и мужчина, и женщина ранее уже были судимы.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщили в УМВД.

Часть золота полицейские изъяли и вернут владелице после экспертизы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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