В Пензе горожанку преследовал и ограбил мужчина

14.03.2024 | 11:23

36-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Горожанка рассказала, что поздним вечером ее начал преследовать незнакомец, а затем вырвал из рук сумку.

В ней были 12 000 рублей и документы.

Полицейские начали розыск и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался уже привлекавшийся к уголовной ответственности 23-летний житель областного центра.

Мужчина признался, что заметил на улице женщину с сумкой в руках. Он решил поживиться и последовал за жертвой.

«Когда заявительница зашла во двор, злоумышленник подкрался к потерпевшей со спины, вырвал сумку из рук и скрылся», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Деньги пензенец потратил на себя, а документы выкинул.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

В отношении пензенца избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.