В Пензе горожанку преследовал и ограбил мужчина

36-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Горожанка рассказала, что поздним вечером ее начал преследовать незнакомец, а затем вырвал из рук сумку.
В ней были 12 000 рублей и документы.
Полицейские начали розыск и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался уже привлекавшийся к уголовной ответственности 23-летний житель областного центра.
Мужчина признался, что заметил на улице женщину с сумкой в руках. Он решил поживиться и последовал за жертвой.
«Когда заявительница зашла во двор, злоумышленник подкрался к потерпевшей со спины, вырвал сумку из рук и скрылся», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.
Деньги пензенец потратил на себя, а документы выкинул.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
В отношении пензенца избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.
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