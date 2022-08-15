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Криминал

В Пензе на заключенного завели дело о фейках против ВС РФ

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Заключенного одной из пензенских колоний уличили в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Противоправную деятельность мужчины 1992 года рождения пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

«Установлено, что осужденный, находясь в административном корпусе одного из пенитенциарных учреждений Пензенской области, с целью формирования у других осужденных негативного отношения к действиям ВС РФ и государственных органов власти публично распространил под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о деятельности военнослужащих ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», - пояснили в пресс-службе УФСБ.

Сотрудники регионального СУ СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа (от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев), исправительных (до 1 года) или принудительных работ (до 3 лет), лишения свободы на тот же срок.

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Гость||

Добавить ему десяточку и усилить режим.

Гость||

И откуда они(заключённые) только телефоны берут? Байден виноват?

Гость||

Гость писал(a):

Добавить ему десяточку и усилить режим.
лучше бы нарушителей ПДД ловили и штрафовали, жить стало опасно а это все далеко и меня не касается совсем от слова совсем

Гость||

Анекдот про прапорщика является дискредитирующим деянием?

Гость||

Гость писал(a):

Сказали же Вам, всё что касается армии, в наше время или запрещено или секретно или является уголовно наказуемо. Мы про неё не говорим, ничего про неё не обсуждаем, а нас за это не штрафуют и не сажают. И так я думаю будет со всем что связано с нашей народоизбранной властью. Ах, да, извиняюсь, за возвышение, хвальбу и хвалебные речи, не накажут.
по этой причине для меня их нет

Гость||

Удивительное рядом, но оно запрещено (С) В. Высоцкий

Гость||

Кто же его посадит, он и так сидит.

Гость||

Пьянь комментирует до усрачки

Гость||

Гость писал(a):

Добавить ему десяточку и усилить режим.
А тебя отправить на спецоперацию.

Гость||

Мужик!

Гость||

К стенке этого говнюка

Гость||

Походу просто так мужику накинули, кому-то дорогу перешел.

Имя: Гость
Комментарий:

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