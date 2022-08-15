В Пензе на заключенного завели дело о фейках против ВС РФ

15.08.2022 | 09:42

Заключенного одной из пензенских колоний уличили в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Противоправную деятельность мужчины 1992 года рождения пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

«Установлено, что осужденный, находясь в административном корпусе одного из пенитенциарных учреждений Пензенской области, с целью формирования у других осужденных негативного отношения к действиям ВС РФ и государственных органов власти публично распространил под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о деятельности военнослужащих ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», - пояснили в пресс-службе УФСБ.

Сотрудники регионального СУ СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа (от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев), исправительных (до 1 года) или принудительных работ (до 3 лет), лишения свободы на тот же срок.