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Общество

Бойцы, отправившиеся на СВО из колоний, получат статус ветеранов

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Участники СВО, которые отправились на фронт из мест лишения свободы, должны также получать статус ветеранов боевых действий. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» в четверг, 6 марта.

«Люди, которые совершили в силу разных обстоятельств какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий, сражаются за Родину - они должны все быть поставлены в одинаковое положение. В том числе это касается и статуса ветеранов боевых действий. Сделаем обязательно», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин рассказал, что недавно познакомился с материалом по одному из участников СВО и поручил представить его к званию Героя РФ.

«Потом разговариваю с одним из руководителей - он говорит: нельзя. Я говорю: а почему? А он из мест лишения свободы. Я говорю: ну и что? Человек точно достоин звания Героя. Ну что ж теперь сделать, так вот в жизни сложилось. Я еще посмотрел, за что он оказался в местах лишения свободы. Там такая бытовая вещь, бывает. Но вел себя как герой, поэтому присвоили Героя. И это то же самое: статус ветерана боевых действий, конечно, должен присваиваться тем, кто воюет, и воюет достойно», - отметил президент.

На портале «Госуслуги» указано, что статус и удостоверение ветерана боевых действий могут получить участники специальной военной операции, если они сейчас находятся в зоне СВО, участвовали в проведении СВО раньше или были уволены с военной или гражданской службы либо работы в зоне СВО.

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