Житель Пензенской области признался в убийстве напарника по пилораме

05.08.2022 | 14:53

В среду, 3 августа, в рабочем поселке Башмаково произошло особо тяжкое преступление. В нем обвиняют 59-летнего местного жителя.

По данным следствия, вечером пожилой сельчанин распивал спиртное с 41-летним знакомым, с которым вместе работал на пилораме.

Мужской разговор перетек в выяснение отношений, а затем - в острый конфликт с взаимными оскорблениями. Старший собутыльник схватил нож и ударил младшего в грудь. Тот скончался на месте.

Мужчину задержали, ему уже предъявлено обвинение в убийстве, и он признал вину.

«Идет установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Нож как орудие преступления изъят следователем при осмотре места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Пензенской области.