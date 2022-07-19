Криминал

Сердобчанин отправится в колонию за пренебрежение отцовским долгом

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В понедельник, 18 июля, суд вынес приговор 27-летнему жителю Сердобска. Отец десятилетнего ребенка понесет наказание за неоднократную неуплату алиментов.

На основании решения мирового судьи сердобчанин должен был отдавать четверть заработка на содержание сына 2012 года рождения до его совершеннолетия.

«Однако безответственный гражданин алименты не платил, жизнью сына не интересовался, никакой другой материальной помощи не оказывал, мер к трудоустройству не предпринимал», - уточнили в Сердобском городском суде.

В ноябре 2020 года злостного неплательщика подвергли наказанию в виде 70 часов обязательных работ. Однако это не повлияло на его поведение.

Так, в этом году от сердобчанина поступила лишь одна выплата - 2 000 рублей в марте. В январе, феврале, апреле и мае денег от него не было вообще.

В результате по состоянию на 16 мая 2022 года задолженность по алиментам составила 864 965 рублей, и нерадивый отец стал фигурантом уголовного дела.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 месяца в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - добавили в пресс-службе.

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Гость||

А ещё негодуют, чойто быдло размножаться не желает?

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