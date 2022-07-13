Криминал

Жителя Пензенской области осудили на восемь лет за убийство

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В Пензенской области вынесен приговор по делу об убийстве. Преступление было совершено в селе Большой Колояр Наровчатского района весной 2022 года.

51-летний подсудимый признался, что 15 апреля поссорился с 27-летним односельчанином, с которым употреблял спиртное. Мужчины подрались и пригрозили друг другу убийством, но затем разошлись. На следующий день конфликт продолжился. Произошла еще одна драка.

«Желая отомстить за нанесенные ему побои, подсудимый на машине поехал домой и, взяв в гараже нож, вернулся обратно. Увидев стоявшего возле магазина погибшего, он направился в его сторону», - следует из материалов на сайте Наровчатского суда.

Младший оппонент увидел в руке старшего нож и попытался скрыться в кустах. Убежать ему не удалось - агрессор догнал его и ранил в руку и шею. Жертва скончалась на месте от массивной кровопотери. Злоумышленник уехал домой.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Рассматривая его, суд счел смягчающим обстоятельством то, что мужчина способствовал раскрытию преступления. К отягчающим было отнесено состояние алкогольного опьянения, в котором он находился в момент убийства.

В итоге мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен заплатить родственникам погибшего 1 млн руб.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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