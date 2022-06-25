Криминал

Точку в ссоре между двумя сельчанами поставил нож

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51-летний житель села Большой Колояр Наровчатского района предстанет перед судом за убийство.

15 апреля 2022 года мужчине встретился 27-летний односельчанин. Разговор, завязавшийся между ними, постепенно перешел в претензии, а затем и в оскорбления.

Оппоненты разошлись, но на следующий день старший надумал завершить выяснение отношений.

После словесной перепалки мужчины решили помириться и отметили это спиртным. Но затем ссора разгорелась с новой силой, а затем перешла в драку.

Инициатор конфликта сходил домой, взял в гараже нож и вернулся к противнику. Драка завязалась вновь, и он нанес молодому человеку удары в руку и в шею.

Раненый мужчина скончался от кровопотери прямо на улице.

«После задержания злоумышленник по решению суда заключен под стражу. Вину в совершении инкриминируемого преступления признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Там наверно у них церковь не построили и поэтому они водку пили...

Гость||

Там наверно ты дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Там наверно ты дурачок?
Виден крест на тебе и родне до седьмого колена...

Гость||

Да это же наше все.. передача сельские будни.. а чем ещё на селе то заняться в наше время. У нас же все ОК! Всем помогаем, деньгами, продуктами, техникой, даже как говорится самым святым: жизнью. Вот зажравшиеся некоторые граждане и творят такое. А так у НАС все хорошо!

Гость||

Вот посодют ево в мешок каменный с решётками на окнах и у нево один путь к спасению.Читать библию,даже губернаторы читают. тада евойный характир поменяется и отпустят раньше срока на волю на благо общиства.

Гость||

Скрепоносцы выясняли кто сильнее любит путена

Гость||

к АМЕРИКОСАМ ПРИДУРКИ! тАМ ВАМ ЧЕРНОМАЗЫЕ И СКРЕПЫ ПОКАЖУТ И БОТИНКИ ЛИЗАТЬ ЗАСТАВЯТ, ХРЕН..О В РОССИИ НУ И ВАЛИТЕ!

Гость||

Те кто гнусят, типа валите отсюда, валить наверное призывают из этого днища, или из рашки?... А с голоду-то не сдохните если они свалят?... Может сами свалиье в Крим или Чечню, там и теплее и газ бесплатный

Гость||

ОПЯТЬ БАНДЕРОВЕЦ ВЫСИРАЕТСЯ, СКОРО СКОРО БОТИНКИ БУДЕШЬ ЛИЗАТЬ.

Имя: Гость
Комментарий:

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