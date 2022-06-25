Точку в ссоре между двумя сельчанами поставил нож

25.06.2022 | 10:19

51-летний житель села Большой Колояр Наровчатского района предстанет перед судом за убийство.

15 апреля 2022 года мужчине встретился 27-летний односельчанин. Разговор, завязавшийся между ними, постепенно перешел в претензии, а затем и в оскорбления.

Оппоненты разошлись, но на следующий день старший надумал завершить выяснение отношений.

После словесной перепалки мужчины решили помириться и отметили это спиртным. Но затем ссора разгорелась с новой силой, а затем перешла в драку.

Инициатор конфликта сходил домой, взял в гараже нож и вернулся к противнику. Драка завязалась вновь, и он нанес молодому человеку удары в руку и в шею.

Раненый мужчина скончался от кровопотери прямо на улице.

«После задержания злоумышленник по решению суда заключен под стражу. Вину в совершении инкриминируемого преступления признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.