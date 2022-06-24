Криминал

Пензячка лишилась денег и влезла в долги после звонка от незнакомки

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60-летней жительнице Железнодорожного района города Пензы позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка Натальей Анатольевной. Она сообщила, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на имя пенсионерки, но спасти деньги возможно, если срочно перекинуть их на безопасные счета. Потерпевшая согласилась и выполнила все указания лжеспециалистки.

«Жительница Пензы через оператора салона сотовой связи перевела более 900 000 рублей на QIWI-кошельки, после чего по указанию звонившей пришла в отделение банка и оформила на свое имя кредит в размере 350 000 рублей. Полученные деньги женщина через банкомат перевела на мошеннический счет.

Кроме этого, потерпевшая сняла со своих карт оставшиеся денежные средства, которые также перевела мошенникам», - сообщил старший следователь отдела по расследованию преступлений на территории Железнодорожного района г. Пензы Алексей Алексеев.

В общей сложности пенсионерка перечислила неизвестным почти 1 миллион 700 тысяч рублей.

Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась полицию. По данному факту заведено уголовное дело. Идет розыск участников преступной схемы.

«Опасно доверять незнакомцам. При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Проверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц, ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки - во всех случаях это мошенники», - предупредил Алексей Алексеев.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Так ей и надо. Нисколько не жалко. Молодец Наталья Анатольевна!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пришла в отделение банка и оформила на свое имя кредит в размере 350 000 рублей
В банке не поинтересовались на какие цели берется кредит?

Гость||

В банке не поинтересовались на какие цели берется кредит?

зачем?

у пенсионерки есть недвижимость)))))))

Гость||

Как-то легко ей банк одобрил 350 тыс.Может не в банке брала, а в микрофинансовой организации.

Имя: Гость
Комментарий:

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