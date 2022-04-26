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Криминал

В Никольске окончилось расследование убийства на почве ревности

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В Никольске завершилось расследование уголовного дела по факту убийства.

Следствие предполагает, что вечером 16 января этого года 34-летняя горожанка, ее 32-летний сожитель и его родственник вместе выпивали. Когда гость вышел, между гражданскими супругами завязалась ссора на почве ревности, переросшая в потасовку.

«Спустя несколько минут после ее окончания женщина проследовала на кухню, где взяла нож, вернулась в комнату и нанесла им один удар в область груди потерпевшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина потерял сознание. Испугавшись, что он долго не приходит в себя, злоумышленница вызвала скорую помощь, но было уже поздно: пострадавший скончался на месте от полученного колото-резаного ранения.

Полицейские задержали женщину, она во всем призналась. На время следствия ее по решению суда заключили под стражу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавила Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Пырнула ножом в грудь, и удивляется, что долго не приходит в себя?

Гость||

Ну да,а ты как разумел?

Имя: Гость
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