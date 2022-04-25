В Пензенской области преподавателей вуза осудили после взятки

25.04.2022 | 10:08

В Заречном вынесли приговор двум преподавателям местного технологического института (филиала ПензГТУ) - 37-летнему мужчине и 41-летней женщине. Их признали виновными в коррупционных преступлениях.

По делу установлено, что днем 17 июня 2020 года член экзаменационной комиссии в здании вуза получил от восьмерых студентов через посредницу (вышеуказанную преподавательницу) 120 тысяч рублей.

За эти деньги мужчина должен был написать им дипломные работы, помочь при сдаче итоговой аттестации и защите дипломных работ.

Факт вскрылся в 2022 году, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге мужчину суд приговорил к четырем, а женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три и два года соответственно.

В апреле наказали двух бывших преподавателей филиала Самарского государственного университета путей сообщения, получивших взятки от учащихся. За деньги они вносили в зачетные книжки заведомо ложные сведения (оценку курсового проекта без фактической проверки знаний).