В Пензенской области преподавателей вуза осудили после взятки

В Заречном вынесли приговор двум преподавателям местного технологического института (филиала ПензГТУ) - 37-летнему мужчине и 41-летней женщине. Их признали виновными в коррупционных преступлениях.
По делу установлено, что днем 17 июня 2020 года член экзаменационной комиссии в здании вуза получил от восьмерых студентов через посредницу (вышеуказанную преподавательницу) 120 тысяч рублей.
За эти деньги мужчина должен был написать им дипломные работы, помочь при сдаче итоговой аттестации и защите дипломных работ.
Факт вскрылся в 2022 году, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
В итоге мужчину суд приговорил к четырем, а женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три и два года соответственно.
В апреле наказали двух бывших преподавателей филиала Самарского государственного университета путей сообщения, получивших взятки от учащихся. За деньги они вносили в зачетные книжки заведомо ложные сведения (оценку курсового проекта без фактической проверки знаний).
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
А скольких не поймали.Ловят то НЕ УГОДНЫХ.