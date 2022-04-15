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Криминал

В Пензе двух преподавателей вуза осудили за взятки

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В Пензе вынесен приговор двум бывшим преподавателям филиала Самарского государственного университета путей сообщения, получившим взятки от учащихся.

«Следствием установлено, что осужденные с 2018 по 2020 год организовали преступные схемы по личному обогащению путем получения денежных средств от студентов университета. За взятки преподаватели вносили в зачетные книжки заведомо ложные сведения (оценку курсового проекта без фактической проверки знаний)», - пояснили в Центральном МСУТ СКР.

За положительные оценки по отчетным работам и экзаменам злоумышленники требовали до 11 000 рублей, за выполнение выпускной квалификационной работы, подготовку рецензии и допуск к защите - до 20 000.

Всего ими было получено более 200 тысяч рублей.

О преступной деятельности стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Оперативно-разыскные мероприятия провели транспортные полицейские и представители УФСБ.

«В судебном заседании обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и с учетом смягчающих вину обстоятельств назначил каждому из них наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Источник — видео Центрального МСУТ СКР
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Гость||

А Гулякова взяли?

Гость||

Гость писал(a):

А Гулякова взяли?
Он сдал подельников за отмазку

Гость||

Гость писал(a):

А Гулякова взяли?
Скоро, очень скоро.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

назначил каждому из них наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года
На удивление мягкое наказание, даже без многократной компенсации суммы взятки и причинённого ущерба!

Гость||

Эх, как не вспомнить старые, добрые времена, в которых за бутылку армянского коньяка решить можно было все!

Гость||

Гуляков не в теме.

Это железнодорожники.

Имя: Гость
Комментарий:

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