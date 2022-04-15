В Пензе двух преподавателей вуза осудили за взятки

15.04.2022 | 10:22

В Пензе вынесен приговор двум бывшим преподавателям филиала Самарского государственного университета путей сообщения, получившим взятки от учащихся.

«Следствием установлено, что осужденные с 2018 по 2020 год организовали преступные схемы по личному обогащению путем получения денежных средств от студентов университета. За взятки преподаватели вносили в зачетные книжки заведомо ложные сведения (оценку курсового проекта без фактической проверки знаний)», - пояснили в Центральном МСУТ СКР.

За положительные оценки по отчетным работам и экзаменам злоумышленники требовали до 11 000 рублей, за выполнение выпускной квалификационной работы, подготовку рецензии и допуск к защите - до 20 000.

Всего ими было получено более 200 тысяч рублей.

О преступной деятельности стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Оперативно-разыскные мероприятия провели транспортные полицейские и представители УФСБ.

«В судебном заседании обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и с учетом смягчающих вину обстоятельств назначил каждому из них наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.