Юная пензячка отмыла почти 100 тысяч наркорублей

22.04.2022 | 12:35

19-летняя жительница Пензы, ставшая фигуранткой уголовного дела о сбыте наркотиков, оказалась причастной еще к одному преступлению - легализации криминальных денег.

Следствие установило, что полученную от продажи наркотиков криптовалюту девушка конвертировала в рубли, а затем переводила на банковскую карту своего знакомого, не подозревавшего ничего дурного.

Всего таким образом она отмыла не менее 91 тысячи рублей.

По данному факту в отношении молодой наркораспространительницы возбуждено еще одно дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры района.

«За совершение указанного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, а также конфискация преступных доходов», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.