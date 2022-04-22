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Криминал

Юная пензячка отмыла почти 100 тысяч наркорублей

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19-летняя жительница Пензы, ставшая фигуранткой уголовного дела о сбыте наркотиков, оказалась причастной еще к одному преступлению - легализации криминальных денег.

Следствие установило, что полученную от продажи наркотиков криптовалюту девушка конвертировала в рубли, а затем переводила на банковскую карту своего знакомого, не подозревавшего ничего дурного.

Всего таким образом она отмыла не менее 91 тысячи рублей.

По данному факту в отношении молодой наркораспространительницы возбуждено еще одно дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры района.

«За совершение указанного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, а также конфискация преступных доходов», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Юля Максимовская, это ты?)))

Гость||

Я.А ты как узнал?что это я?

Гость||

Спасибо за инструкцию.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

затем переводила на банковскую карту своего знакомого,
А где тут отмыв? Законного появления денег не произошло их просто переложили из одного кармана в другой. Отмыв это когда деньги становятся чистыми с точки зрения закона. Например когда ИП вносит себе на счет фиктивную выручку, платит с нее налоги, а остаток уже считается отмытым.

Гость||

Гость писал(a):

А где тут отмыв?
Ты это не нас спрашивай. Ты судью спрашивать будешь. А нас не надо.

Имя: Гость
Комментарий:

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