Банда дропперов тратила доход на машины и заграничный отдых

В Пензе группе дропперов из 9 человек избрали меру пресечения. Ранее стало известно об их задержании.
По версии следствия, пензенцы в возрасте от 20 до 35 лет (двое из них ранее судимы) с июня 2024-го занимались приобретением карт у жителей региона, своих знакомых и трудовых мигрантов. Им выплачивали от 5 000 до 30 000 рублей.
«Подозреваемые незаконно осуществляли прием денежных средств на неправомерно оформленные банковские карты и дальнейшее их обналичивание», - сообщили в областном УФСБ.
«Полученный доступ к расчетным счетам использовался, предположительно, для проведения теневых операций с криптовалютой. Ежемесячный объем транзакций превышал 50 миллионов рублей. Криминальный доход злоумышленники тратили на покупку премиальных автомобилей и заграничный отдых», - добавили в региональном УМВД РФ.
Правоохранители нашли банду и провели 8 обысков. У злоумышленников изъяли свыше 30 млн рублей, 6 дорогих иномарок, 80 банковских и сим-карт, оформленных на других граждан, компьютеры и мобильные телефоны.
Мужчин обвинили в неправомерном обороте средств платежей. Двоих организаторов группы заключили под домашний арест. Остальным участникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
«Расследование продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов противоправной деятельности мужчин», - сообщили в УФСБ.
