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Криминал

В Нижнеломовском районе уничтожили березы на 400 тыс. руб.

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В Верхнеломовском-Нижнеломовском участковом лесничестве браконьеры срубили 53 березы. Вырубку обнаружили сотрудники Ломовского лесничества.

Объем незаконно срубленной древесины составил 41 кубометр. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценивается в 384 тыс. 239 руб.

Материалы переданы в правоохранительные органы, ведется проверка.

Это не первый случай браконьерской рубки деревьев в Пензенской области. В декабре 2021 года житель Мокшанского района оставил от девяти молодых сосен, посаженных в 2016 году, лишь пеньки. Браконьера оперативно установили.

В ноябре четыре черных лесоруба из деревни Мамлеевки Белинского района спилили шесть деревьев, ущерб превысил 467 000 рублей. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

В апреле вынесли приговор жителю Шемышейки, погубившему 70 сосен, которые росли у поселка Ранго-Лисьма. Ему назначили полтора года лишения свободы условно. Кроме того, он должен будет возместить ущерб - более 1 млн рублей.

«За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы и штраф до 3 млн руб. с возмещением причиненного ущерба», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

не пилите деревья это добрые великаны, многие эльфы их используют для укравания от знойных лучей

Гость||

Сибирь смеется просто

Гость||

народу нельзя а жуликам можно истреблять лес

Имя: Гость
Комментарий:

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