Жительница области потеряла крупную сумму «из-за санкций»

18.04.2022 | 17:26

48-летняя жительница Заречного поддалась на уговоры злоумышленника и лишилась 230 000 рублей.

Женщине вечером позвонил незнакомец. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он пояснил: из-за санкций платежные системы в России прекращают работу, поэтому нужно перевыпустить имеющиеся карты.

Зареченка поверила и последовала инструкциям «специалиста». Сначала она перевела на указанный мужчиной счет 90 000 рублей, позже еще 140 000 рублей, уже по другим реквизитам.

«Вскоре к доверчивой женщине пришло осознание произошедшего, но было поздно», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам, воспользовавшимся знаниями о санкциях, грозит лишение свободы на срок до двух лет. Их личности в настоящий момент устанавливаются.