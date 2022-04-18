Жительница области потеряла крупную сумму «из-за санкций»

48-летняя жительница Заречного поддалась на уговоры злоумышленника и лишилась 230 000 рублей.
Женщине вечером позвонил незнакомец. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он пояснил: из-за санкций платежные системы в России прекращают работу, поэтому нужно перевыпустить имеющиеся карты.
Зареченка поверила и последовала инструкциям «специалиста». Сначала она перевела на указанный мужчиной счет 90 000 рублей, позже еще 140 000 рублей, уже по другим реквизитам.
«Вскоре к доверчивой женщине пришло осознание произошедшего, но было поздно», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам, воспользовавшимся знаниями о санкциях, грозит лишение свободы на срок до двух лет. Их личности в настоящий момент устанавливаются.
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Предупреждать лоха не стоит
Пустое дело, это факт
Лоху и море по колено
Лох сам обманыватся рад
Предупреждали же, что не переводите деньги по звонку от неизвестных людей. Лохов пора тоже привлекать к ответственности, как спонсоров мошенников.