Сетевое издание|18+|Понедельник|18 апр 2022|18:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Жительница области потеряла крупную сумму «из-за санкций»

Печать
Telegram

48-летняя жительница Заречного поддалась на уговоры злоумышленника и лишилась 230 000 рублей.

Женщине вечером позвонил незнакомец. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он пояснил: из-за санкций платежные системы в России прекращают работу, поэтому нужно перевыпустить имеющиеся карты.

Зареченка поверила и последовала инструкциям «специалиста». Сначала она перевела на указанный мужчиной счет 90 000 рублей, позже еще 140 000 рублей, уже по другим реквизитам.

«Вскоре к доверчивой женщине пришло осознание произошедшего, но было поздно», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам, воспользовавшимся знаниями о санкциях, грозит лишение свободы на срок до двух лет. Их личности в настоящий момент устанавливаются.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Предупреждать лоха не стоит

Пустое дело, это факт

Лоху и море по колено

Лох сам обманыватся рад

Предупреждали же, что не переводите деньги по звонку от неизвестных людей. Лохов пора тоже привлекать к ответственности, как спонсоров мошенников.

Гость||

лох это судьба

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте