Дискредитация ВС: правозащитник рассказал о деле педагога

05.04.2022 | 09:00

Стали известны некоторые подробности уголовного дела, возбужденного в отношении пензенской учительницы Ирины Г. Их сообщил правозащитник и общественный деятель, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в личном телеграм-канале.

По его словам, педагога обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (ранее говорилось о ч. 2). Согласно ей, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, наказывается штрафом в размере от 700 000 до 1 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Вторая часть статьи (дискредитация с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) имеет более жесткие санкции.

Павел Чиков также уточнил, что учительницу защищает адвокат «Агоры» Александр Федулов, уголовное дело расследует следственный комитет.

«О критических высказываниях учительницы английского языка в полицию сообщили ученики восьмого класса училища олимпийского резерва. Они записали на диктофон разговор о действиях российской армии в Украине», - напомнил правозащитник.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что учительница сделала высказывание после того, как ученицы спросили ее, почему не поедут на соревнования в Европу.