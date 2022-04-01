В Пензенской области назначили наказание уклонисту

01.04.2022 | 09:52

В Пензенской области назначили наказание 21-летнему мужчине, уклонившемуся от призыва в армию. Инцидент произошел в Земетчинском районе.

Согласно материалам местного суда, он состоял на воинском учете в военном комиссариате Земетчинского и Вадинского районов, не пребывал в запасе, не имел права на освобождение или отсрочку и подлежал призыву в установленном законом порядке.

13 сентября 2021 года молодой человек лично получил от работника военкомата повестку, но по ней не явился. В октябре и ноябре гражданина еще трижды извещали о необходимости прибыть в военный комиссариат, но он так этого и не сделал.

«В судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью. В связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства», - уточняется на сайте суда.

Служители Фемиды учли смягчающие обстоятельства и приговорили уклониста к штрафу в размере 15 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.