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Криминал

В Пензенской области назначили наказание уклонисту

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В Пензенской области назначили наказание 21-летнему мужчине, уклонившемуся от призыва в армию. Инцидент произошел в Земетчинском районе.

Согласно материалам местного суда, он состоял на воинском учете в военном комиссариате Земетчинского и Вадинского районов, не пребывал в запасе, не имел права на освобождение или отсрочку и подлежал призыву в установленном законом порядке.

13 сентября 2021 года молодой человек лично получил от работника военкомата повестку, но по ней не явился. В октябре и ноябре гражданина еще трижды извещали о необходимости прибыть в военный комиссариат, но он так этого и не сделал.

«В судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью. В связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства», - уточняется на сайте суда.

Служители Фемиды учли смягчающие обстоятельства и приговорили уклониста к штрафу в размере 15 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

приговорили уклониста к штрафу в размере 15 тыс. рублей.
Самое главное что он теперь судим по ч. 1 ст. 328 УК РФ и в армию его не возьмут. Он добился чего хотел - откосил.

Гость||

Гость писал(a):

Он добился чего хотел - откосил
И работать только охранником шестёрочки

Гость||

За 15 тыс остаться живым!

Гость писал(a):

работать только охранником шестёрочки
работать на себя, а не на дядю.

Гость||

Гость писал(а):

> За 15 тыс остаться живым!

> Гость писал(a):

работать только охранником

> шестёрочки

работать на себя, а не на дядю.

охранником за 10-13 тысяч

Гость||

Гость писал(a):

Самое главное что он теперь судим по ч. 1 ст. 328 УК РФ и в армию его не возьмут. Он добился чего хотел - откосил.
да устроится дворником или если руки из правильного места на сто или мебельщиком и заживет не плохо потом, учись не учись, служи не служи все равно в чиновники не возьмут без блата

Гость||

Гость писал(a):

И работать только охранником шестёрочки
как раз таки охранником после армии берут а вот на мебельном каком нибудь у частника по фиг служил ты или не служил

Имя: Гость
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