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Криминал

Жителя села Чертково зарезали при попытке забрать чужой телевизор

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В полицию Бессоновского района 16 марта позвонил житель села Чертково. Он рассказал, что зашел в гости к соседу и обнаружил на террасе его дома труп 49-летнего мужчины.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. 62-летнего хозяина дома не оказалось. Как выяснилось позже, он и его 54-летний товарищ ходили за алкоголем.

Увидев стражей порядка, мужчины начали каяться. Они рассказали, что накануне вечером употребляли спиртное в доме одного из них, когда к ним пришел знакомый. Он сообщил, что явился забрать телевизор, который хозяин якобы решил ему отдать. Однако владелец жилища не пожелал расставаться с голубым экраном. Между мужчинами разгорелась ссора.

Гость схватил нож, но хозяин отобрал оружие и сам нанес несколько ударов. Его противник сопротивлялся, и владелец жилья позвал на помощь приятеля, сидевшего за столом и не видевшего происходящего. Тот подбежал к сцепившимся мужчинам, выхватил у товарища нож и несколько раз ударил жертву в тело и шею.

«Злоумышленники попытались вынести труп из дома, но не смогли, так как на улице было много людей. Оставив тело на террасе, они сожгли одежду, которая была на них в момент совершения убийства», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Оба сельчанина задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц. По решению суда они заключены под стражу.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства убийства, проводится закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Татьяна Махницкая.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Хромой Гончар||

Не чужой, а его телевизор

Гость||

Мощный сюжет

Гость||

во всем виноват алкоголь . По трезвому такое они не сделали .

Имя: Гость
Комментарий:

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