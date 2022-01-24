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Криминал

В доме на Глазунова установили камеры после нападения на ребенка

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Известие о нападении на школьника на улице Глазунова несколько дней держало в страхе родителей пензенских мальчишек и девчонок. Пока представители правоохранительных органов разыскивали подозреваемого в дерзком покушении на убийство малолетнего, взрослые боялись отпускать детей одних на улицу. Ориентировки на молодого человека, предположительно причастного к преступлению, распространяли и в школьных родительских чатах, и в социальных сетях.

«В ночь с 23 на 24 января задержан 18-летний житель Бессоновского района по подозрению в покушении на убийство малолетнего ребенка. По предварительным данным, он нанес мальчику несколько ударов по голове», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела по факту покушения на убийство ребенка 2012 года рождения находится на личном контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Известно, что 18-летний задержанный из Чемодановки является учащимся одного из колледжей.

«В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято орудие преступления», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

С кухонным топориком он напал на школьника со спины, когда тот собирался позвонить в домофон.

«Жив мальчик или нет, я не знаю», - отметил подозреваемый.

Ребенок находится в больнице. После случившегося в многоэтажке, рядом с которой было совершено преступление, в кратчайшие сроки установили домофонные системы с камерами видеонаблюдения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А на других домах не нужно,только в этом доме?

Гость||

Это метаком чтоли подкупил дурачка ради домофонов?

Имя: Гость
Комментарий:

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