Криминал

Ставший жертвой нападения в Пензе ребенок не видел агрессора

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Молодой человек может быть причастен к покушению на убийство ребенка.

Десятилетний мальчик, получивший серьезную травму, госпитализирован. Неизвестный несколько раз ударил школьника по голове в момент, когда тот стоял у одного из подъездов дома № 2 на улице Глазунова и собирался позвонить в домофон. Нападавшего он не видел - обидчик подошел со спины.

«Молодому человеку на вид от 16 до 25 лет, рост - около 170-180 сантиметров, телосложение худощавое. Был одет в темную вязаную шапку с помпоном, темную куртку длиной ниже талии, темные штаны, толстовку с капюшоном, предположительно, зеленого цвета, темные высокие ботинки», - сообщила старший помощник руководителя Су СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи располагают видеозаписями с камер наблюдения, размещенных на зданиях по соседству с домом, где было совершено нападение на школьника.

«Региональное следственное управление просит жителей Пензенской области при наличии значимой для следствия информации о разыскиваемом лице или обстоятельствах произошедшего сообщить в следственное управление или в полицию», - обратилась к населению Татьяна Махницкая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Маньячило какой-то завёлся...

Гость||

Он его молотком ударил?

Имя: Гость
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