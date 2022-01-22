Дело о попытке убить ребенка в Пензе контролирует прокуратура

22.01.2022 | 19:09

Прокуратура Пензенской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о нападении на 10-летнего ребенка.

По предварительным данным, днем 20 января у дома № 2 на улице Глазунова неизвестный человек трижды ударил мальчика тупым твердым предметом по голове.

Здоровью школьника причинен тяжкий вред, ребенок находится в больничном стационаре.

Органами прокуратуры области признано законным возбуждение следственным органом уголовного дела по факту покушение на убийство малолетнего. Правоохранительные органы устанавливают личность преступника.

«Кроте того, органами прокуратуры организована проверка условий воспитания и обучения пострадавшего ребенка», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Согласно данным регионального следственного управления, на ребенка напал молодой человек в возрасте 16-25 лет, ростом 170-180 см, худощавого телосложения. Он был одет в вязаную шапку с помпоном, темную куртку длиной ниже талии, шарф, толстовку с капюшоном, предположительно, зеленого цвета, темные штаны, темные высокие ботинки, за спиной - рюкзак черного цвета.

Граждан просят сообщать информацию, касающуюся личности разыскиваемого лица и обстоятельств совершения преступления, по телефонам: 8 (963) 101-93-13, 8 (963) 109-46-14, 8 (8412)63-64-96 - или в полицию по телефонам: 635-090, 02.

В свою очередь, в пензенских телеграм-каналах, не являющихся официальными источниками информации, сообщается, что третьеклассник возвращался домой из школы № 63. Обычно его встречала бабушка, но в этот день он был один.