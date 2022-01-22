Криминал

В Пензе разыскивают парня за покушение на убийство ребенка

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В Пензе расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 10-летнего мальчика.

В четверг, 20 января, примерно в 12:23 около дома № 2 на улице Глазунова в Пензе молодой человек нанес 10-летнему мальчику несколько ударов по голове неустановленным предметом, а затем скрылся.

Ребенок госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.

«Следствие располагает видеозаписью, на которой зафиксирован гражданин, который может быть причастен к преступлению. Это молодой человек в возрасте 16-25 лет, ростом 170-180 см, худощавого телосложения.

Он был одет в вязаную шапку с помпоном, темную куртку длиной ниже талии, шарф, толстовку с капюшоном, предположительно, зеленого цвета, темные штаны, темные высокие ботинки, за спиной - рюкзак черного цвета», - рассказала старший помощник регионального следственного управления Татьяна Махницкая.

Жителей Пензенской области просят при наличии значимой для следствия информации, касающейся личности разыскиваемого лица и обстоятельств совершения преступления, сообщить ее следователям по телефонам: 8 (963) 101-93-13, 8 (963) 109-46-14, 8 (8412)63-64-96 - или в полицию по телефонам: 635-090, 02.

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Источник — фото, видео penza.sledcom.ru
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Гость||

А на вид парень как парень и одет нормально. С чего вдруг он решил разбить голову 10-летнему мальчику? Просто шлялся и вдруг?

Имя: Гость
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